Vali Kaymak SAMÜ'de

Samsun Valisi Osman Kaymak, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı Samsun Üniversitesi Merkez Rektörlük Ofisinde bulunan makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Aydın, üniversitenin bölümleri, akademik çalışmaları, öğretim üyesi ve öğrenci sayıları ile ilgili Vali Kaymak'a bilgi verdi.

Ziyaretten sonra Vali Kaymak, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrencilerle sohbet etti.

Rektör Aydın, valilik ile birlikte birçok konuda ortak projeler hayata geçirmek istediklerini ifade ederek Vali Kaymak'a samimi bir havada geçen nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin de ziyarette hazır bulundular.