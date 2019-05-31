Vali Kaymak: “Şehit aileleri seçilmiş insanlar”

Biz şehit yakınlarına son derece saygı duyuyoruz ve hürmet ediyoruz. Şehit aileleri seçilmiş insanlardır” dedi.

Vali Kaymak, Ayvacık Kaymakamlığınca Ayvacık Yatılı Bölge Orta Okulunda düzenlenen iftar programında öğrenciler, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi. İftar öncesi Vali Kaymak, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

“Ayvacık'ı unutmayacağım”

İftarın ardından konuşan Ayvacık Kaymakam Vekili Mehmet Zahid Uzun, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürüttüğü Ayvacık Kaymakamlığı görevinden bugün ayrılacağını söyledi. Bugünden itibaren yabancı dil eğitimi için Ankara'ya gideceğini ifade eden Uzun, “Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizler beni bağrınıza bastınız ve bana değer verdiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman Ayvacık'ı unutmayacağım. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimize çok şey borçluyuz”

Vali Kaymak ise şehit ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti. 25 yıllık kaymakam ve 5 yıldır da vali görevi yaptığını hatırlatan Vali Kaymak, “Çok sayıda şehit ailesi ile tanışma fırsatım oldu. Biz şehit yakınlarına son derece saygı duyuyoruz ve hürmet ediyoruz. Şehit aileleri seçilmiş insanlardır. Allahü Teala herkese şehitliği nasip etmiyor. Allah sizleri de bizleri de şehitlerimizle birlikte cennetinde buluşturmayı nasip eylesin. Tabii ki bizler şehitlerimize çok şey borçluyuz. Şehitlik izim için çok kıymetlidir. Devletimiz biliyorsunuz şehit yakınlarımızın maddi olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama şehit yakınlarının en çok ihtiyacı duyduğu şey onurlu duruşlarına karşı onları hatırlamak, hatırlarını sormak ve onları unutmamaktır” diye konuştu.

“Kitap okumayı ihmal etmeyin”

Gençlere de seslenen Vali Kaymak, “Sevgili çocuklar bugün aranızdayız. Yatılı Bölge Okulunuz hakkında Kaymakamımız çok güzel bilgiler verdi. Ayvacık'ın en başarılı okulu ve çalışkan öğrencilerinin burada olduğunu belitti. Sizleri tebrik ediyoruz. Çocuklar sene sonuna geldiniz. Devletimiz sizler için çalışıyor. Bizlerin sizlerden tek isteği sadece derslerinize çok iyi çalışmanızdır. Kitap okumayı ihmal etmeyin. Kitap okuyan çocukların anlama ve kavrama yetenekleri gelişiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Kaymak, iftara katılan Ayvacık Mustafa Üstündağ Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine 100. yıl tişörtü hediye ederek, derslerinde başarılar diledi. Vali Kaymak daha sonra ise şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle çay içerek, sohbet etti.

İftar programına ayrıca, Salıpazarı Kaymakam Vekili Ali Osman Bulat, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kıd. Bçvş. Çağatay Büyükada, Ayvacık İlçe Emniyet Müdür Vekili Faruk Türk, öğrenciler, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.