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Vali Kaymak şehit binbaşının ailesine 'Şehadet Belgesi'ni teslim etti

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bitlis’te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un baba evini ziyaret ederek Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in imzaladığı ’Şehadet Belgesi’ni ve mektubu takdim etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un baba evini ziyaret ederek Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in imzaladığı 'Şehadet Belgesi'ni ve mektubu takdim etti.


Vali Kaymak, Bitlis'te PKK terör örgütünce EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un babası Rüştü Akkuş'u ziyaret etti. Vali Kaymak ziyaret esnasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in imzaladığı Şehadet Belgesi'ni ve mektubu takdim etti.


Vali Kaymak ayrıca şehit Akkuş'un yeğenlerine satranç takımı ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Sonrasında ise şehit Akkuş'un Asarcık ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua edip ailesine sabırlar diledi.

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