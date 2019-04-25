Vali Kaymak: “Tek amacımız çocuklarımızın vatana ve millete faydalı olmaları”

Vali Kaymak, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun Maarif Hareketi ve Vezirköprü'de Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (VEKAP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları Değişim Projesi” (KODEP) çerçevesinde 47 mahalle okulundan bin 372 öğrencinin katılımıyla 100. yıl Vezirsuyu Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Vezirköprü Eğitimde Kaliteyi Artırma Derneği Başkanı Erkan Ulaş, proje ile okullarda yeni bir sinerji ortaya çıkararak öğrencilerin başarılarına olumlu katkıda bulunabilmek adına çalıştıklarını ve VEKAP bülten ile amaçladıkları bu sinerjiyi tüm okullar ile birlikte yakaladıklarını söyledi.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ise, “Bizim ilçemizde 146 kurumumuz var. Bu 146 kurumumuzun 47'si birleştirilmiş sınıflı okullardır. Bizim ilkokullarda öğrenci sayımız 6 bin 157'dir. Bunun bin 372'si birleştirilmiş sınıflı okullarımızda eğitimlerini almaktadır. Bizim iki sloganımız vardır: Birincisi tek taştan duvar olmaz. İkincisi ise başarı mesai saatlerine sığmaz. Bu iki slogan etrafında tüm öğretmen, idareci, öğrenci ve velilerimizi birleştirmeye onların motivasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bu faaliyeti biraz daha fiziki bir ortam olarak nitelik ve kalite olarak uzaklarında zannettikleri ama hep yakınlarında hissettikleri çocuklarla dünyanın tek ve ilk çocuk bayramını beraber kutlamanın sevinci ve kıvancı içerisinde olduklarını belirterek, çocukların aynı zamanda burada eğlendiği gibi öğrenme fırsatını da elde ettiğini aktardı.

Yeşilyurt Tarım Lisesi yapacak

Yeşilyurt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt, Yeşilyurt ailesi olarak şimdiye kadar yaptıkları ve devrettikleri okullarda 6 bin civarında öğrencinin okuduğunu ifade ederek Samsun'da Tarım Lisesi yapacaklarını ve yine devlete devredeceklerini kaydetti.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise amaçlarının çocukların en iyi bir şekilde yetiştirmek olduğunu belirterek, “Onların mutlu olması, onların geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanmasıdır. Bu çerçevede köy okullarımıza yapılması gereken ne ise bizde valilik olarak imkanlarımız ölçüsünde yardıma hazırız. Biz Samsun'da değerli iş insanlarımızdan büyük bir destek görüyoruz. Bu vesile ile hepsine huzurlarınızda tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim de komşum olan Cemal Yeşilyurt amcamıza her gittiğimizde hiçbir zaman bizi boş çevirmedi. Bizim tek amacımız çocuklarımızın vatana millete faydalı ve hayırlı bir evlat olmalarıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 100. Yıl Vezirsuyu Çocuk Şenliği'ne ana sponsor olan Yeşilyurt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt ve sponsor firmalara plaketleri Vali Kaymak tarafından verildi. Ardından, Vezirköprü Zeki Cevher İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu halkoyunları ekibinin gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

Daha sonra, Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu Havacılık Kulübü öğrencilerinin yaptığı mini uçak maketi ve Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, üzerinde fotoğrafının basılı olduğu tabak Vali Kaymak'a hediye edildi.

Şenliğe ayrıca, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Salih Sefacı, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, iş adamı Mustafa Yeşilyurt, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.