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Vali Kaymak ve Başkan Demir vatandaşlarla bayramlaştı

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.


Samsun Valisi Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve beraberindeki protokol üyeleri bayram namazlarını Atakum Türkiş Camisi'nde kıldı. Protokol üyeleri namaz sonrası cami içerisinde ve cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Kaymak ayrıca bayramlaşmaya gelen çocuklara harçlık verdi. Bayramlaşmaya ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı.

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