Vali Kaymak'a 'insan hakları' plaketi

'10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından Samsun Valisi Osman Kaymak'a engelsiz bir valilik oluşturduğu ve engelliler adına yaptığı çalışmalar adına plaket verildi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette kurul üyelerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymak, “İnsan hakları demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm insanlığın ortak bir payda altında toplanabildiği en önemli değerlerden birisidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılmasını temenni ederim" dedi.

Ziyarette İl İnsan Hakları Kurulu üyesi olan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, engelliler için yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle Vali Kaymak'a plaket takdim etti.

Dernek üyeleri ve tüm engelliler adına bu takdimi yaptığını söyleyen Hakyemezoğlu, Vali Kaymak'ın göreve başladığı günden itibaren başta yaptığı engelli rampası ve asansörü ile engelsiz bir valilik oluşturduğunu, bu yönüyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olduğunu belirtti. Kaymak'ın engelliler adına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını söyleyen Hakyemezoğlu, engelsiz bir Samsun oluşturulması temennisinde bulundu.

Engelliler ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal güvenlik alanı başta olmak üzere Türkiye'de önemli gelişmelerin olduğunu belirten Vali Osman Kaymak ise "Yeter ki gönüllerde engel olmasın" diyerek tüm vatandaşların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Ziyarete İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri katıldı.