Vali Kaymak'dan üreten meslek liselerine tam not

Ziyarete Kovid-19 önlemleri kapsamında cerrahi maske üretimi yapılan Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başlayan Vali Kaymak, Okul Müdürü Yıldıray Baş'tan bilgi aldı. Müdür Baş Vali Kaymak'a okulda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında kullanılmak üzere 54 bin 297 adet cerrahi maske üretildiğini anlattı. Üretim ve paketleme yapılan bölümler hakkında bilgi verdi.

Kaymak buradan da 2009 yılında açılan, 26 bin metrekarelik alana sahip, sebze ve meyve üretimi yapan Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti. Okul Müdürü Vedat Demir'den bilgi alan Kaymak, okulun Elmas markasının patentini alarak turşu, salça ve sirke üretimi planlanan, meyve ve yazlık sebzelerin yanında salep fidesi çoğaltma çalışmasını takdirle karşıladı. Üretim yapılan bahçeleri gezerek incelemelerde bulundu.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek kolaylıklar dileyen Kaymak okullara tam not verdi. Osman Kaymak'ın son durağı ise halk arasında ‘Gelin Köprüsü' olarak bilinen Çetinkaya Köprüsü oldu. Bafra'nın sembollerinden olan 7 kemerli ve 250 metre uzunluğundaki köprüde yürüyen Kaymak devam eden restorasyon çalışmalarında son durumu sordu. Yetkililer tarafından kendisine bilgi verildi.