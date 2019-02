Vali Kaymak'tan gençlere "Okuyun" tavsiyesi

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Genel kültürü çok iyi, hayatı yorumlayabilen, dünyayı yorumlayabilen, ülkesini seven, ülkesi üzerindeki oyunları da sezebilen bir gençlik için okuyan gençlik lazım" dedi.

Memur-Sen'in gençlik yapılanması olan Genç Memur-Sen'in Eğitim-Bir-Sen ile birlikte yürüttüğü "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinin açılış programı gerçekleşti. İlkadım İlçesi Sakarya İlköğretim Okulunda gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Sarıalioğlu, proje hakkında bilgi vererek, “Liselerdeki öğrencilerimize her bir öğretmenimizin 10 öğrenciyi kapsayacak şekilde seçili kitaplardan 3 tanesini birinci dönem, 3 tanesini ikinci dönemde veriyoruz. Bu yıl ikinci dönemden başlamak zorunda kaldık. Buradaki amaçların birinci biyografi, ikincisi öykü, üçüncüsü ise bilim tarih alanında öğrencilerimizi geliştirmek. Bu projenin sonunda her bir kitap için ayrı ayrı konuşmalar düzenlenecek. Her bir kitap için ödüllü yarışmalar olacak” diye konuştu.

"Bilgi sizi bütün olup bitenlere karşı sımsıkı ayakta tutar"

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise gençliğin ümitlerini diri tutması ve hayallerine kavuşması için okumalı, bilgiye sahip olmalı, düşünmeli ve yorumlaması gerektiğini söyledi. Bilginin bir duruş olduğunu ifade eden Yıldız, “Bilgi, sizi bütün olup bitenlere karşı sımsıkı ayakta tutar. Bilmek ve bildiğini paylaşmak toplumları ve insanları dönüştürmektir. Bildiğiniz zaman tarihe yön verebilirsiniz. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet Han gibi, tıpkı Aliyev gibi. Bu projeyi de bu anlamda çok önemli buluyoruz. Okuyan, yorumlayan, fikir üreten, topluma katkı sağlayan gençlerimiz sayesinde büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Nitelikli okumayı hedef edinmeliyiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de öğrenmeyi tetikleyecek olanın okumanın olduğunu vurguladı. Okumanın insanın yemek, içmek kadar yaşamsal bir ihtiyacı olduğunu aktaran Esen, “Türkiye'de bu alanda yapılmış araştırmalara bakıldığında toplumumuzun okumayı bir ihtiyaç olarak görme oranı ciddi anlamda düşük. Bizler de bunu tersine çevirebilmek okumayı bir ihtiyaç olarak hissettirebilmenin ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen yıl başlatmış olduğumuz ‘Samsun için okuma vakti' projesi aslında tam da bunu hedefleyen bir projeydi. Hayat devam ettiği sürece okuma ihtiyacı olacaktır. Biz tüm toplumda okuma duyarlılığını oluşturacak şekilde toplumu kurgulamak toplumda bu ihtiyacı hissettirecek şekilde evlere kadar uzanmak, sokağa inmek şeklinde projemizi çeşitlendirdik. Ardından bu tür projeler ile nitelikli okumanın yolunu da açmış oluyoruz. Sadece kitap okumayı alışkanlık haline getirmek hedef değil. Nitelikli okumayı hedef edinmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, okumanın çok önemli olduğunu belirterek nitelikli okumanın teşvik edilmesini önemsediklerini kaydetti.

"İyi bir insan olmanın yol ve yöntemleri kitaplarda gizli"

Samsun Valisi Osman Kaymak, okumanın önemini anlattıklarını ancak okuma alışkanlığını bütün kesimlere yaygınlaştırmak konusunda çok başarılı olamadıklarını ifade etti. Ülke olarak ta bu konuda başarılı olamadıklarına dikkat çeken Vali Kaymak, “Ama Samsun bunun güzel örneklerini veriyor. Hayat devam ettiği sürece bunun devam etmesi lazım. Maalesef çağımızda televizyon, bilgisayar, cep telefonu bizi okumaktan uzak tutuyor. Sevgili gençler, lütfen bu tuzaktan uzak durun. Sizler seçilen kitapları okuyarak ve bunları da yorumlayarak yazarak örnek bir çalışma yapacaksınız. Şüphesiz hayatı çok daha farklı yorumlayacaksınız. Hepimiz okuma alışkanlığını çok iyi şekilde kazanmamız lazım. Bütün bilgileri okullarda öğrenmiyorsunuz. Genel kültürü çok iyi, hayatı yorumlayabilen, dünyayı yorumlayabilen, ülkesini seven, ülkesi üzerindeki oyunları da sezebilen bir gençlik için okuyan gençlik lazım. Okumazsak televizyonların, uluslararası değişik kurumların yönlendirmesiyle bir gençlik oluruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere çok güveniyoruz. İyi bir insan olmanın yol ve yöntemleri kitaplarda gizli” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince öğrencilere okuyacakları kitapları verildi. Programa ayrıca, sendika temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.