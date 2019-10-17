Vali Kaymak'tan kadın girişimcilere destek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde çalışmalarını sürdüren yeni dönem TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK), Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti. Ziyarette, TOBB Samsun İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, yürüttükleri faaliyetler hakkında Vali Osman Kaymak'ı bilgilendirdi. Konuşmasında, nitelikli ve nicelikli kadın girişimci sayısını arttırmak, istihdama katma değer sağlamak ve tecrübeli girişimciler aracılığıyla yeni girişimcilere öncülük etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Mihriban Akyüz, “Amacımız, ilimizdeki kadın girişimcilerimizin iş hayatında daha cesur, girişimci olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede çeşitli faaliyetlerle onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kadının ekonomide de aktif rol olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kaymak: “Hep birlikte çalışmalıyız”

Ziyaretten dolayı kadın girişimcilere teşekkür eden Vali Osman Kaymak ise, “Samsun'un gelişimi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Kadın, erkek hep birlikte omuz omuza verebilirsek çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakabiliriz. Gençlerimizin ve kadınlarımızın iş hayatında daha çok yer alması için sizin gibi kurulların önemi büyük. Globalleşen yeni dünya düzeninde sizlere çok önemli görevler düşüyor. İlimizde hem kadınlarımızın hem de gençlerimizin yapabileceği çok şey var. Sizlerin, Samsun için önemli projeler çıkartacağınıza inanıyorum. Kadınların iş gücüne ve istihdamına katkı sağlayacak projelerinize gereken desteği vereceğimizi de bilmenizi istiyorum” diye konuştu.