Vali Kaymak'tan şampiyon sporculara altın

Dünya Atletizm Şampiyonu Esra Bayrak'ı altınla ödüllendiren Samsun Valisi Osman Kaymak, sporcuların uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarıların milleti birbirine kenetlediğini ve millet olma duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Fransa'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede dünya şampiyonu olan Samsunlu milli sporcu Esra Bayrak, 400 metrede dünya 3.sü olan Yasemin Keskinsoy ve çekiç atmada dünya 3.sü olan Eda Yıldırım Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında konuşan Vali Kaymak, sporda milli marşların okutulması ve derecelerin alınması sporcuları duygu ve moral verdiğini vurguladı. Sporcuların uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarıların milleti birbirine kenetlediğini ve millet olma duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Kaymak, “Bunlar çok önemli. Bizi millet yapan değerler buradaki başarılar. Kahraman her alanda sanatta, spor da, bilim de, sanayi de. Milletimiz ve devletimiz bu anlamda onlara sahip çıkıyor” diye konuştu.

Esra Bayrak ise Vali Kaymak'a teşekkür ederek, ülkeleri için başarı elde ettikçe ve milli marşı bütün ülkelere okuttukça gururlandıklarını aktardı. Vali Kaymak ayrıca milli sporcuları altınla ödüllendirdi.