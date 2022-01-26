Vali, Samsun-Ankara yolunu denetledi: Trafik açık

Dr. Zülkif Dağlı, yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun-Ankara karayolundaki son durumu ve yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Vali Dağlı, “Vatandaşlarımız kış lastiği-zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmasın” dedi.

Yoğun kar yağışının görüldüğü Samsun'da Havza ve Kavak ilçelerindeki yolların durumu ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Karayolları 7.Bölge Müdürü Rıfat Silov'dan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Zülkif Dağlı, vatandaşlara dikkatli olmaları ve kış lastiği/zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları çağrısı yaptı.

"Samsun-Ankara yolu açık"

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede yolların açık tutulması ve hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için kar temizleme, solüsyon ve tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Samsun Valisi, ekiplerin gayretleriyle Samsun-Havza ve Havza-Samsun istikametlerinde trafiğin açık olduğunu ifade etti.

Kış lastiği ve zincir bulunmayan araçların hem yolu kapatarak karla mücadele çalışmalarını oldukça zorlaştırdığına hem de diğer sürücülerin mağduriyetine sebep olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, bu durumdaki vatandaşlara muhtemel olumsuzlukları göz önünde bulundurarak 'trafiğe çıkmamaları' uyarısını yaptı.