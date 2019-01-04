Vali ve Rektör öğrencilerle kitap okudu

Dr. Sait Bilgiç, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ziyaretinde öğrenciler ile kitap okudu.

Vali Osman Kaymak, Yeni Merkez Kütüphanesi içinde bulunan Birim Kütüphaneleri Ofisi, Koleksiyon Geliştirme Ofisi, Kitaplar-Süreli Yayınlar-Tezler Ofisi, Engelli Kullanıcı Ofislerini ziyaret etti.

Ziyaretinde, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Ethem Olukcuoğlu yeni kütüphane hakkında Vali Osman Kaymak'ı bilgilendirdiler.

Vali Kaymak ziyaretinde Rektör Bilgiç ile bir süre kitap okuyarak öğrencilerle sohbet etti. OMÜ'de faaliyete geçen ve günde yaklaşık 10 bin kişinin faydalandığı kütüphane, 150 bin basılı eser ve sayısız elektronik materyalle öğrencilerin ve akademisyenlerin araştırmalarına ışık tutuyor. Yeni nesil ve bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş olan kütüphane hafta içi 24 saat, hafta sonları ise 09.20-16.30 arasında hizmet veriyor.