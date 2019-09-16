Validen o polislere başarı belgesi

Vali Kaymak, 9 Eylül 2019 tarihinde İlkadım ilçesinde boşandığı eşini ve 2 çocuğunu rehin alan şahsı etkisiz hale getiren Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Bülent Kırca ve Adem Çon'u makamında kabul etti. Polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendiren Vali Kaymak, “Arkadaşlarımızın dikkat, beceri ve cesareti ile yeni bir cinayet önlenmiştir. Bu anlamda başarılı bir operasyon yürüten emniyet güçlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.