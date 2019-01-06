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Validen pazar esnafına tavsiye

Samsun Valisi Osman Kaymak, organik ürünlerin satıldığı köy pazarında, pazar esnafıyla sohbet edip alışveriş yapıp tavsiyede bulundu.


Samsun'un Alaçam İlçesinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' temalı Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, dönüşte Samsun Sinop karayolu üzerinde bulunan organik ürünlerin satıldığı pazara uğradı. Burada esnafla sohbet eden Vali Kaymak, pazar tezgahında bulunan nar meyvesini kestirip tadına baktı. Tadına baktığı narı beğenen Vali Kaymak, 2 kilo nar aldı.


Tek tek pazar esnafıyla sohbet ederek satışlar hakkında bilgi alan Vali Kaymak, semaverden çay doldurdu. Vali Kaymak, yağışlar nedeniyle pazara ilginin az olduğunu söyleyen esnafa, kampanya düzenleyin veya bir şeyler yapın diyerek tavsiyede bulundu.

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