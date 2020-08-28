Valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama

Samsun Valiliğinin adını ve unvanını kullanarak 'yardım kampanyası' adı altında tekerlekli sandalye alınacağı vaadi ile 80 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliğinin adını ve unvanını kullanarak Samsun ve çevre illerde yardım kampanyası adı altında tekerlekli sandalye alınacağı vaadi ile 80 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen M.B., O.Ö., S.G. ve M.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.Ö., M.B., M.Y. ve S.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.