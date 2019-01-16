Valilik çalışanlarından bowling turnuvası

Samsun Valiliği çalışanları, kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen ‘Birinci Geleneksel Bowling Turnuvası'nda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Samsun Bowling Salonunda gerçekleşen turnuvaya 40 kişi katıldı. Takımlar halinde yarışan valilik çalışanları hem yorgunluk attı hem de mesai arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Kazananlar galibiyetin sevincini yaşarken dereceye giremeyen takımlar da güzel zaman geçirmenin mutluluğunu yaşayıp, bir yandan da ikinci turnuvanın hesaplarını yapmaya başladılar.

Samsun Valiliğinde mevcut, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Protokol Şube Müdürlüğünde görevli personelin katıldığı turnuvada İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü birinci, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünün bünyesindeki 2 takım ikinciliği ve üçüncülüğü kazandı.

Oldukça heyecanlı dakikaların geçtiği turnuvada 1. olan İl Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü takım kaptanı Fatma Dursun Atalay, ödülü takım arkadaşları adına aldığını ifade ederek, “Şampiyon olmak güzel duygu ama en önemlisi bir arada bulunmak ve mutluluğu paylaşmak. Takım arkadaşlarıma ve turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlimizde mevcut bulunan ve 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için yapılan, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 3. büyük bowling salonu bizler için büyük bir şans. Tüm Samsunluları vakit bulduklarında buraya gelerek hem güzel vakit geçirmeleri hem de hayatın stresinden bir nebze de olsa kurtulmaları için bu salona davet ediyorum” dedi.