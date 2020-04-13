Vatandaşa hem psikolojik destek hem de virüsle ilgili bilgi

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İki ayrı danışma hattımızı arayan vatandaşlarımıza hem psikolojik destek veriyoruz hem de hastalıkla ilgili, özellikle günlük hayatta ve ev içerisinde almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastalığıyla ilgili sorularını cevaplamak ve onlara psikolojik destek vermek için kurulan Bilgi ve Danışma ile Psikososyal Destek Hatları günde yaklaşık 200 vatandaşın sorularını cevaplıyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 1 aylık süre zarfında 4 bin civarı aramayı yanıtladıklarını söyleyen Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İki ayrı danışma hattımızı arayan vatandaşlarımıza hem psikolojik destek veriyoruz hem de hastalıkla ilgili, özellikle günlük hayatta ve ev içerisinde almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Maalesef eklemlerinde ağrı olan, ateşi çıkan herkes kendini olası vaka olarak değerlendirerek panik yapıyor, hasta olduğunu düşünüyor. Bu anlamda bu kişilerin doğru bilgilendirmesi, gerekmeyen durumlar için hastane başvurularının önüne geçilmesi hasta yoğunluğunun özellikle acillerde artmaması için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Geçen hafta itibariyle sağlık çalışanları için de ayrı bir psikolojik danışma hattı kurduklarını söyleyen Sağlık Müdürü Oruç, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü yürütülen bu çalışmayla sağlık çalışanlarının yanında olmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan Korona Psikososyal Destek Hattı 0 (362) 231 51 46 numarasından her gün 09.00-17.00 saatleri arasında; Korona Bilgi ve Danışma Hattı ise 0 (362) 311 25 21 / 22 / 24 numaralarından haftanın 7 günü 24 saat süresince Samsunlulara ve bölge insanına hizmet vermeye devam edecek.