Vatandaşlar akciğer kanseri konusunda bilgilendirildi

Göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları ve medikal onkoloji kliniği hekimlerinin katıldığı toplantıda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığına, kanserde erken teşhisin önemi ve tedavi sürecinde uygulanan yöntemler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Katılımın yoğun olduğu ve soru-cevap şeklinde geçen toplantıda, hastalığa neden olan risk faktörlerinin başında sigara tüketimi olduğuna vurgu yapıldı.

Erken tanı ve etkili tedavi konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen seminerde, akciğer kanserinde farkındalığın hayat kurtardığına değinildi. Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi M. Ali Yılmaz, Medikal Onkoloji Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem ile Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Şevket Özkaya ve Uzm. Dr. Adem Dirican, dünyada en yaygın kanser türü olarak görülen akciğer kanseri hakkında bilgilendirme yaptı.