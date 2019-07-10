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Vatandaşlar boğulma vakalarına karşı bilgilendirildi

“2019 Güvenli Sahil Projesi” kapsamında Samsun’da sahilde vatandaşlara suda boğulma olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

“2019 Güvenli Sahil Projesi” kapsamında Samsun'da sahilde vatandaşlara suda boğulma olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.


“2019 Güvenli Sahil Projesi” kapsamında; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personeli, Deniz Liman Şube Müdürlüğü Personeli, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve Atakum Belediye Başkanlığı zabıta görevlileri ile birlikte Çobanlı İskelesi'nden başlayarak Atakum sahili boyunca suda boğulma olaylarına dikkat çekmek için hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.


“Dikkat Önce Can Güvenliği” ve “Tehlike Anında Yapılması Gerekenler” ibareli el broşürleri vatandaşlara dağıtıldıktan sonra neler yapılması gerektiği hakkında da bilgiler aktarıldı. Ayrıca sahili ve plajları kullanan yabancı uyruklu şahıslar için özel olarak hazırlanan Arapça uyarıcı el broşürleri de proje kapsamında dağıtıldı.

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