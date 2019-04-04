Vatandaşlar kanser konusunda bilgilendirildi

Samsun'da “Kanser Haftası” dolayısıyla vatandaşlara kanser hastalığı konusunda bilgiler verildi. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise uzman doktorlara yönlendirildi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan ve Çiftlik Hastaneleri'nde vatandaşlara Kanser Haftası dolayısıyla toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıpla birlikte zorluklara yol açan kanser hastalığı hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı. Kurulan stantlarda görevliler tarafından kanserin erken teşhisinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgusu yapıldı. Hastalıkla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.

Kanser ile ilgili doğru bilinen bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla hastanelerde vatandaşların bilgilendirildiğine dikkat çeken Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nden bölümün uzman doktorları, "Kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması, tedavi ve teşhis olanaklarının giderek artması ve yapılacak taramalar ile erken teşhis imkanlarının olması kanserle mücadele için yapılan çalışmaları daha da önemli kılmaktadır. Kansere karşı alınacak önlemlerde temel ilke, kansere sebep olan etkenlerden kaçınılması ve hastalığın erken teşhis edilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda ülkemizde her yıl Nisan ayının ilk haftası 1-7 Nisan Kanser Haftası olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Biz de hastane olarak farkındalık oluşturmak amacıyla kanser hakkında bilgiler veriyoruz" dediler.