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Vatandaşların fotoğraflarını çekip polise yakalattığı hırsızlar tutuklandı

Samsun’da gece yarısı bir inşaattan hırsızlık yapan ve vatandaşların fotoğraflarını çekip polise yakalattığı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da gece yarısı bir inşaattan hırsızlık yapan ve vatandaşların fotoğraflarını çekip polise yakalattığı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 2 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri inşaattan 11 adet mutfak bataryası ve 21 adet banyo bataryası çaldıkları iddia edilen K.A. (36) ve K.İ. (37) kaçarken vatandaşlar tarafından fark edilerek cep telefonu ile fotoğrafları çekilip polise ihbar edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, vatandaşların çektiği fotoğraftan yola çıkarak K.A. ve K.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. ve K.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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