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Vatandaşların mezarlık talebi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da mahalle sakinleri yıllardan beri yaşam alanları içerisinde bulunan 2 adet mezarlığın mahalle mezarlığına taşınmasını talep ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da mahalle sakinleri yıllardan beri yaşam alanları içerisinde bulunan 2 adet mezarlığın mahalle mezarlığına taşınmasını talep ediyor.


Canik ilçesi Gecehan Mahallesi sakinleri, yıllardan beri yaşam alanları içerisinde bulunan bir tanesi 1992 doğumlu bir kişiye, diğeri ise yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen 2 adet mezarlığın mahalle mezarlığına taşınmasını istiyor.



“Günaha girdiğimizi düşünüyoruz”


Konu hakkında konuşan, mahalle muhtarı Ramazan Gümüştekin, mezarlığın bulunduğu alanın mezarlıklar için uygun olmadığını belirterek, “Bu alanda düğün yapıyoruz. Eğlenceler oluyor. Bu durumdan rahatsızız. Günaha girdiğimizi düşünüyoruz. Daha önce birçok yere başvuruda bulunduk ancak olumlu cevap alamadık. Yetkililerden artık icraat bekliyoruz. Mezarlıklar burada durmasın. Burada mezarlıkların mahalle mezarlığına taşınmasını istiyoruz” dedi.

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