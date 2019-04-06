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Vatandaşların sıcak hava keyfi

Samsun’da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti.

Samsun'da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti.


Gün içerisinde hava sıcaklığı yer yer 17 dereceyi görürken vatandaşlar aileleriyle birlikte sahil kenarına ve parklara giderek sıcak havanın tadını çıkardı. Sıcak havanın tadını çıkardıklarını belirten vatandaşlar, “Bugün hava önceki günlere göre daha sıcaktı. Artık yavaş yavaş güneş kendini gösteriyor. Biz de çocuklarımızla birlikte sahile ve park gittik. İnşallah hava sıcaklıkları hep böyle olur” dedi.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sıcak havanın Salı gününe kadar devam edeceği, Salı gününden itibaren ise yağmurun kendisini göstereceği bilgisini verdi.

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