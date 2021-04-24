Vatandaşların tercihi alabalık, levrek ve çipura

15 Nisan itibarıyla denizlerdeki balık av sezonunun kapanmasının ardından balıkçıların tezgahlarını kültür balıkları süslüyor. Vatandaşlar Ramazan ayında en çok fırında yapılan balıkları tercih ederken, Samsun'da balık fiyatlarının kilosu 30 ile 50 TL arasında değişiyor.

Balık fiyatlarının tavuk fiyatlarına göre daha uygun olduğunu dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Şu anda yaz balıklarını satıyoruz. 15 Nisan'da denizlerdeki balık av sezonu bitti. Şu anda levrek, çipura, somon, alabalık, palamut ve az da olsa mezgidimiz var. Somon kilo 30 TL, alabalık kilo 25 TL, levrek kilo 50 TL, çipura kilo 45 TL, kötek kilo 40 TL ve mezgidin kilosu da 35 TL. Vatandaşlar Ramazan'da en çok omegası yüksek olan balıkları tercih ediyor. Alabalık, levrek ve çipura gibi fırında yapması kolay balıkları alıyor. Ramazan'da fiyatlarda fazla oynama olmadı. 1-2 TL oynadı. 1 kilo somonla 30 TL, 2-3 kişi doyar. 1 çipurayla da 1 kişi doyar. Tavuğun kilosu 20 TL'den fazla. Balıkla kıyasladığın zaman bence balığın besin değeri tavuk etinden daha fazla” dedi.