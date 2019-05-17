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Vatandaşların yazlık sinema keyfi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında yazlık sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında yazlık sinema gösterimi gerçekleştirildi.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Dinletinin ardından ise yazlık sinema gösterimi gerçekleştirildi. Vatandaşlar açık havada "Bizim Köyün Şarkısı" isimli sinema filmini izlemenin keyfini yaşadı. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

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