Vatandaşların yazlık sinema keyfi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında yazlık sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Dinletinin ardından ise yazlık sinema gösterimi gerçekleştirildi. Vatandaşlar açık havada "Bizim Köyün Şarkısı" isimli sinema filmini izlemenin keyfini yaşadı. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.