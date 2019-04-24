“Ve Millet Destan Yazdı” kitabı 4. baskıya ulaştı

baskıya ulaştı.

İlk baskıda 10, ikinci baskıda 41, üçüncüde 85 ve Nisan 2019'da gerçekleşen 4. baskıda ise “Yüz 19 Destan” yer aldı. 488 sayfadan oluşan kitap büyük boy, sıvama kapak ciltli olarak hazırlandı. İlk iki baskısı Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti tarafından bastırılan bu eserin sonraki baskıları ise “Derebahçe Merkez Hacı Dursun Öksüzoğlu Camii Derneği'nin hediyesi olarak dağıtıldı.

Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Hazinedar kitap hakkında yaptığı açıklamada, Kayıkçı'nın bu eserinin, gazete sütunlarına akseden, televizyon ve internet haberlerinden seçilenlerin önce düz yazı ile anlatıldığı, sonra da mısra mısra şiire dönüşerek destanlar haline kitap olduğunu söyledi. Kayıkçı'nın otuzun üzerinde esere imza atmış biri olarak, sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin de meselelerini dile getiren bir şair ve yazar olduğunu ifade eden Hazinedar, “Ele aldığı mevzular, mevzi olarak bir muhite de mahsus değil, umumidir. O, milli ve manevi değerlerimize duyduğu hürmet ve bu sebeple de, kaleme aldığı yazılarını ve şiirlerini, Türkçe hassasiyetiyle de birleştirerek birer güzellikler demeti olarak karşımıza çıkarmaktadır” dedi.

Kitabın başta Samsun olmak üzere Ankara, İstanbul, Sinop, Ordu ve Trabzon'da pek çok okuyucuya ulaştırıldığı belirtildi.