Vefa destek birimine konserli destek

Havza Belediyesi Hizmet Binasında çalışmalarını sürdüren Havza Vefa Sosyal Destek Birimi çalışanlarına destek olmak amacı ile Havza Kültür ve Sanat Derneği üyeleri tarafından sosyal medya aracılığı ile canlı olarak ta yayınlanan bir konser verildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in de katıldığı moral konseri ve canlı yayını çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Havzalı takip etti.

Havza Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Koral Yüksel, “Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde özveri ile çalışan Havza Vefa Sosyal Destek Birimi çalışanlarımıza teşekkür ve minnet borçluyuz. Bu gece bizleri yalnız bırakmayan Havza Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederiz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve mümkün mertebe hareketliliğinin az olması adına çok önemli bir faaliyet göstermekteler. Rabb'im inşallah kısa sürede bu salgının üstesinden gelmeyi önce Türkiye sonra dünya olarak nasip eder. Şimdi biz eski Ramazanlar derken bir yıl önceki Ramazan ayını yada üç ay önceki sosyal hayatı arıyoruz. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat çalışmakta. Temizlik İşlerimizde ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Sebahattin Özdemir, “Havza pandeminin önlenmesi yönünde aldığımız karalarda her hangi bir direnç ile karşılaşmadan direkt uygulamaya geçiyoruz. Bu da bizim açımızdan sevindirici. İnşallah kurallara tedbirlere riayet ederek ülke olarak bu işin üstesinden kısa sürede geleceğiz” ifadelerini kullandı.