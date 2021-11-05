Vefat eden meclis üyesinin ismi meclis salonunda yaşatılacak

Terme Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, hayatını kaybeden meclis üyesi Aydın Ekiz'in ismi meclis salonunda yaşatılacak.

Terme Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, vefat eden meclis üyesi Aydın Ekiz'in ismi yeni restore edilen belediye meclis salonuna verildi.

Meclis toplantısında konuşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Nisan ayında hayatını kaybeden Terme Belediyesi Meclis Üyemiz değerli Aydın Ekiz'i rahmetle anıyoruz. Sosyal yaşamında ve siyasi hayatında bizlere ve Termelilere çok şey katan merhum Aydın Ekiz'in ismini yaşatmak için yeni restore ettiğimiz meclis salonumuza bu ismi uygun gördük. Toplantıda yapılan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Merhum Aydın Ekiz'i bir kez daha saygı ve rahmetle anarken, alınan karardan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

11 Nisan tarihinde beyin kanaması geçiren 57 yaşındaki meclis üyesi Aydın Ekiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.