Veli Çetin: “Samsunspor'un hedefi şampiyonluk”

Önceki sezon devre arasında Samsunspor'dan teklif aldığı için heyecanlandığını belirten tecrübeli defans oyuncusu Veli Çetin, uzun yıllar Samsunspor'a hizmet etmek istediğini söyledi.

Samsunspor'un Bolu'da gerçekleştirdiği ikinci etap kampını değerlendiren Veli Çetin, yeni gelecek olan transferlerin de takıma çabuk uyum sağlayacağını vurguladı. Veli Çetin, “Kampımız güzel geçiyor. İkinci etap kampımızdayız. Çalışmalarımız gayet verimli gidiyor. Takıma yeni gelecek arkadaşlarımız bize uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir takımımız var. Burada herkes birbiriyle aile ortamında gibi, cana yakınlar. Yeni gelecek arkadaşların da uyum sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Takım olarak hedeflerinin bu sene de şampiyonluk olduğunu belirten Veli Çetin, “Samsunspor'un hedefi tabi ki de bu sene şampiyonluk. Biz de bunun için çalışıyoruz. Geçen sezon güzel bir dönem geçirdik. İnşallah önümüzdeki sezon da geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğa ulaşırız” diye konuştu.

Uzun yıllar Samsunspor'a hizmet etmek istediğini ifade eden Veli Çetin, “Takıma devre arasında katıldım. Daha öncesinden de Samsunspor'u takip ediyordum. Büyük bir camiaya geldim. Bana Samsunspor'dan teklif geldiğinde heyecanlanmıştım. Tekliften bir hafta sonra Samsun'a geldim ve Samsunspor'a beni bağlayan imzayı attım. Böyle bir takıma geldiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar Samsunspor'a hizmet ederim” şeklinde konuştu.