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Veli ve öğrencilerden İstiklal Marşlı “evde kal” mesajı

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi veli ve öğrencileri, uzaktan eğitim ile İstiklal Marşı’nın notalarını çalarken, “evde kal” mesajı da verdiler.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi veli ve öğrencileri, uzaktan eğitim ile İstiklal Marşı'nın notalarını çalarken, “evde kal” mesajı da verdiler.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Samsun Bilim ve Sanat Merkezi veli ve öğrencileri, bu zorlu süreçte dayanışma içinde müzik öğretmeni Ufuk Gökcan'ın uzaktan eğitim ile göstermiş olduğu İstiklal Marşını, birlik ve beraberlik göstergesi içerisinde 'evde kal Türkiye' mesajı ile seslendirdi.


Öğrenciler ve veliler tarafından çekilen videolarda İstiklal Marşı değişik enstrümanlarla seslendirilirken, dövizlere ise evde kal Türkiye yazılarak, sosyal izolasyon mesajı verildi.

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