Velilerden okul dilekçesi

Havza 25 Mayıs Ortaokulu depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirildi. Burada eğitim gören öğrenciler ise 2 yıldır farklı okullarda eğitim gördü. Okul aile birliği yönetimi ise yeni yapılan okul binasının ise ilkokul olarak hizmet vereceği yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Öğrencilerin 1 yıldır şehir dışında yer alan Mehmet Öngel Ortaokulunda eğitim gördüklerini ve velilerin ve öğrencilerin mağdur olduklarını ve servislerin standart dışı olduğunu belirten okul aile birliği yönetimi, bu mağduriyetin giderilmesi ve yeni yapılan binanın ise 25 Mayıs Ortaokuluna tahsis edilmesi için Havza Kaymakamlığına dilekçe verdi.