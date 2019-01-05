Verem farkındalık etkinliği

Samsun'da “1-7 Ocak Veremle Savaş Eğitimi Haftası” dolayısıyla bir hastanede farkındalık etkinliği yapıldı.

Veremle Savaş Eğitimi Haftası dolayısıyla Liv Hospital Samsun'da farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastanenin Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, Veremle Savaş Eğitimi Standı'nda misafirlere bilgilendirmelerde bulundu ve veremle ilgili gelen soruları cevapladı.

Liv Veremle Savaş Eğitimi Standında “Veremden Değil Geç Kalmaktan Kork, Verem Tedavisi Mümkün Bir Hastalıktır” mesajı veren pankartlar açıldı, misafirlere ikramlarda bulunuldu.