Vergilerin ilk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Borç yükümlülüğü olan vatandaşlar, 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemelerini 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar İlkadım Belediyesi Merkez Hizmet Binası, Cumhuriyet Meydanı, İlyasköy, Subaşı, Meydanı, Gazipark veznelerden nakit veya kredi kartı ile yapabilecek. On-line ödeme yapmak isteyenler ilçe halkı İlkadım Belediyesi'nin resmi sitesinden e-belediye sekmesinde (e-ödeme) üzerinden üye girişi yaptıktan sonra ödemelerini gerçekleştirebilecek.

"Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz"

İlçe sakinlerine ve mükelleflere ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Hafta içi çeşitli nedenlerle veznelere gelemeyen vatandaşlarımızın ödemelerini yapabilmesi için hizmet binamızdaki veznelerimiz hafta sonu açık olacak. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden belediye sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden de yapabilirler. Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Emlak ve vergi gelirlerinden elde edilen kaynak ilçemize hizmet olarak yansımaktadır" dedi.