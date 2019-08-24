Vertigo hastaları ani hareketlerden kaçınmalı

Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut “Vertigo hastalarının genel olarak ani hareketlerden kaçınmaları, tuz ve kahveden uzak durmaları ve strese dikkat etmeleri gerekir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, baş dönmesi şikayeti ile acil polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmında aslında iç kulak denge sistemi rahatsızlığı olduğunu söyledi. Hastada özellikle dengesizlik hissinin bulantı ile birlikte olduğu durumlarda vertigonun akla gelebileceğini ifade eden Bulut, “Vertigonun çok çeşitli nedenleri olabilir. Hastalığın merkezi (nörolojik kaynaklı) ve periferik (iç kulak kaynaklı) olarak 2 ana gruba ayrılır. Sinir sistemi kaynaklı vertigolar nörolojik muayene ve beyin MR'ı ile tespit edilebilir. İç kulak kaynaklı vertigolar için kulak burun boğaz muayenesi ve özel vertigo testleri gerekir. Ancak birçok hasta elinde tahlil ve filmler ile birçok doktoru dolaşmakta ve tatmin edici bir sonuç alamamaktadır” dedi.

“Vertigo tedavi edilebilir bir hastalık”

Üç yıldır hizmet veren VM Medical Park Samsun Hastanesindeki vertigo laboratuvarında Türkiye'de sayılı merkezde bulunan VNG, kalorik test, VHIT, posturografi gibi bazı donanımlı cihazlarla tedavi imkanının sunulduğunu kaydeden Dr. Bulut, “Vertigo hastalarının genel olarak ani hareketlerden kaçınmaları, tuz ve kahveden uzak durmaları ve strese dikkat etmeleri gerekir. Vertigo laboratuvar bulgularına göre kesin teşhis konulduğunda genellikle 2 sonuç ortaya çıkar. Pozisyonel vertigo (BPV-iç kulak denge kristallerinin yerinden oynaması) ve meniere sendromu (iç kulak basınç artışı). BPV dediğimiz pozisyonel vertigoda manevra ve medikal tedavi uygulanır. Meniere sendromunda ise diyet, medikal tedavi ve stres kontrolü uygulanmaktadır. Meniere sendromunun inatçı olduğu durumlarda ise kulak içi enjeksiyon yapılabilir. Ancak bu tedaviler ile sonuç alınamayan hastalarda hastanemizde 10-20 seanslık denge terapileri de uygulanmaktadır” diye konuştu.