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Veteriner adayları fidan dikti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri fidan dikti.


OMÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, 2022 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler anısına, Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Hocalı Parkı etrafında fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.


Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü etkinlikte yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz 2022 yılı mezunları olarak beş yıllık zorlu eğitimlerini tamamladılar ve mesleğimizin fidanları olarak yetiştiler. Bugün ise mezunlarımız toprakla buluşturdukları 150 fidan ile üniversitemizde adlarını yaşatacak ve gelecek nesillere nefes olacak bir etkinliği hayata geçirdiler” dedi.


Fidan dikim etkinliğine ayrıca Dekan yardımcıları Prof. Dr. Timur Gülhan, Prof. Dr. Şerife Tütüncü, Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Güzel, başhekim yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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