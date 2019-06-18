Veteriner Fakültesi 12. mezunlarını verdi

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene Fakülte Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, dekan yardımcıları, fakülte öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

“Veteriner hekimlik zor ve zahmetli bir iş”

Programın açılış konuşmasını yapan OMÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habip Muruz, veteriner hekimlik mesleğinin zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirterek, “Mesleğimiz sadece hayvan sağlığı, teşhis ve tedaviyi kapsamıyor. Hayvansal üretim, hayvan refahı, yaban hayatı, su ürünleri, gıda güvenliği halk sağlığı ve çevre sağlığı gibi konularda yetkin bir meslektir. Veteriner hekimlik sahasına giren alanlarda girişken olun, cesur olun, risk alın ve devlet hibe desteklerinden yararlanın. Yeter ki bir şey yapmak isteyin. Yolunuzun açık olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

“Meslek yemininize son nefesinize kadar sahip çıkın”

“Adınızın başında artık ölene kadar taşıyacağınız bir unvana sahip olacaksınız” diyerek öğrencilere seslenen Dekan Prof. Dr. Harun Albayrak ise, “Sorumluluğunuz ağırdır. Tarihinde nice örnek şahsiyetler çıkaran bu mesleğe sahip çıkmanız, sizden ülkemiz ve mesleğimiz adına en büyük beklentimizdir ve buna inancımız tamdır. Bugün mezun oluyorsunuz. Ama öğrenme sürecinin devam edeceği gerçeğini asla aklınızdan çıkarmayınız. Meslek yemininize son nefesinize kadar sahip çıkınız. Bu törenin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstiklale atılan adımın 100. yılını kutladığımız meşale şehir Samsun'da 12'nci mezunlarımızı vermekten övünç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fakülte ile veteriner hekimliğin tarihi ve önemi hakkında video gösterimi yapıldı. Daha sonra mezun öğrencilerden Gamze Özkılıç, “Kurtuluş Savaşı'nda Veteriner Hekimler” adlı bir konuşma gerçekleştirdi. Program, öğrencilerin 5 yıllık eğitimleri boyunca çekindikleri fotoğraflardan oluşan slayt gösterisi ile devam etti.

Daha sonra, mezun öğrenciler sahneye davet edildi. Mezunlar adına konuşma yapan Volkan Ferahoğlu, mesleğe adım atmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve ardından dönem birincisi olarak kütüğe plaket çaktı.

Programın devamında; dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, daha sonra mezuniyet pastası kesildi. Tüm öğrenciler mezuniyet belgelerini dekan, dekan yardımcıları ve öğretim üyelerinin elinden alırken, tören öğrencilerin meslek yemini etmesi ve kep atmasıyla son buldu. Mezunlar, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında, 19 Mayıs adını taşıyan üniversiteden mezun olmanın verdiği coşku ve gururla İzmir Marşı eşliğinde üniversitelerine veda ettiler.