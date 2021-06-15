Veteriner Fakültesinin mezuniyet sevinci

Covid-19 pandemi tedbirleri uygun olarak düzenlenen törende öğrenciler mezuniyet sevincini yaşadı. Törene; OMÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz, dekan yardımcıları, akademisyenler ve aileler katıldı.

“Bilim ve vicdan yolumuzu aydınlatsın”

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende mezun öğrenciler adına söz alan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı fakülte birincisi Ezgi Sude Aybak, mezun olmaktan duydukları sevinci dile getirerek eğitim süreçlerinde emeklerini ve desteklerini esirgemeyen Veteriner Fakültesi akademisyenlerine ve ailelere teşekkür etti. OMÜ'den aldıkları eğitimle mesleklerini etik kurallar çerçevesinde başarıyla icra edeceklerine olan inancını ifade eden dönem birincisi Aybak, “bilim ve vicdan yolumuzu aydınlatsın” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Veteriner hekimlik mesleğini ülke menfaatleri doğrultusunda, etik kurallara uyarak ifa edin”

5 yıllık zorlu veteriner hekimlik eğitimi sürecinin, pandemi koşulları nedeniyle daha da zorlaştığına dikkat çeken Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz, “Pandemi döneminin sonuna yaklaştığımız bu süreçte, sizlerle yeniden mezuniyet töreninde birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Mezun öğrencilere kendileri için en doğru hedefi belirleyerek harekete geçmeleri tavsiyesinde bulunan Muruz, “Mesleğiniz kutsal bir meslek. Bundan sonraki süreçte veteriner hekimlik mesleğini ülke menfaatleri doğrultusunda, etik kurallara uyarak ifa etmenizi öneriyorum. OMÜ Veteriner Fakültesi dinamik akademisyen kadrosuyla ülke genelinde ön sıralarda yer edinmiş bir Fakülte. Bu nedenle hem akademisyenlerimize hem de ailelere verdikleri destek için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mazisinde nice başarılı örnek şahsiyetler bulunan bu mesleğe hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum”

Mezun öğrencileri meslektaşları olarak niteleyen Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak ise şöyle devam etti: “Genç meslektaşlarımızın, mesleğimizin başarı çıtasını daha da yücelteceğine inancım tamdır. Sizler bu Fakülteye adım attığınız andan itibaren artık isimlerinizin önünde bir de unvanlarınız var. Bu süreçten sonra toplum içerisinde size yapılan her övgü ya da yergi, sizi olduğu kadar mesleğinizi de etkileyecektir. Bu nedenle mazisinde nice başarılı örnek şahsiyetler bulunan bu mesleğe hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum. Sizler eğitim alarak mesleki becerileriniz edindiniz. Artık ömür boyu öğrenme süreciniz başladı. Kişisel ve mesleki gelişiminizi sürdürmeye devam ediniz.”

Törenin pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleşmesine imkân sağlayan başta Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Albayrak mezun öğrencilere “Fakültemizin kapısı size her zaman açık. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Konuşmaların ardından mezuniyet geleneği olarak Veteriner Fakültesi dönem birincisi Ezgi Sude Aybak, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Ardından Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak dönem birincisi Aybak'a başarı belgesi ve hediye takdim etti.

Dönem ikinciliğini paylaşan Pınar Ece Yorulmaz ve Yiğit Kaplan'a da başarı belgesi ve hediyelerini Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Çenesiz taktim etti.

Mezun öğrencilerin hep bir ağızdan veteriner hekimlik yemini ederek coşkuyla keplerini havaya fırlatmasıyla 14. Veteriner Fakültesi Mezuniyet Töreni sona erdi.