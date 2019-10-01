SAMSUN (İHA) – Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, veteriner hekimlere şarbon hastalığı salgın yönetimi ve saha tatbikatı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, il/ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlere yönelik "Şarbon Hastalığı Salgın Yönetimi ve Saha Tatbikatı” konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantı ile ilgili açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Bayram Ay, "Şarbon Hastalığı hayvanlarda ani ölümlerle şekillenen, salgın özellikte olmayan bakteriyel bir hastalıktır. Zoonoz bir hastalık olan şarbon insan sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. İnsan sağlığı açısından tehlike arz eden ve ölümlere sebep olan bu hastalıkla mücadelede veteriner sağlık çalışanları aşılama, kordon, karantina ve eğitim çalışmaları yürütmektedir. Toplantının İlimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Toplantıda ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Veteriner Hekim Ömer Faruk Bilgiç ve Dr. Anıl Demeli dünyada ve Türkiye şarbon, şarbondan korunma ve mücadele prensipleri, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünden Veteriner Hekim Dr. Ayhan Akman şarbon hastalığı teşhisi, numune alma ve gönderme teknikleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Soru ve cevap kısmının ardından teorik eğitim tamamlandı.

Toplantının diğer bölümünde farklı senaryo ile grup çalışılması yapıldı ve öğlenden sonraki oturumda grupların sunumları gerçekleştirildi. Tatbikatta Çarşamba ilçesinde bulunan süt işletmesinde saha similasyon egzersizi yapıldı ve katılımcılara sertifikaların takdim edilmesi ile toplantı sona erdi.

Öte yandan toplantıya ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Uzmanları, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde görevli uzmanlar, İl ve İlçe müdürlüğü personelleri katıldı.