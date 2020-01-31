Vezirköprü Adliyesi depremzedeleri unutmadı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde cezaevindeki hükümlü ve tutuklular tarafından depremzedelere yardım gönderildi.

Vezirköprü M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardımcı olmak istediklerini belirterek kampanyaya katılmak istediklerini Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiler. Bazı hükümlü ve tutuklular deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşların ısınması için şahsi battaniyelerini depremzedelere göndermek üzere “Acınız acımızdır” şeklinde not yazarak idareye teslim ettiler.

Hükümlü ve tutukluların büyük bir kısmının da maddi yardımda bulunduğu bildirilirken Vezirköprü Adliyesinde görev yapan hakim, savcı ve adliye personeli ile cezaevi kurum personeli, hükümlü ve tutuklulardan toplanan maddi yardımların kurum idaresi tarafından Türk Kızılayı banka hesabına havale edildiği belirtildi.

Vezirköprü Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumu personeli ile hükümlü ve tutukluların bu duyarlı davranışlarından dolayı memnuniyetini dile getiren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, "Maddi yardımlar depremzedelerimizin ihtiyaçlarına bir nebze olsun çare olacak. Vezirköprü'den 613 km öteye kardeşinin ısınması için battaniye göndermek örnek bir davranış. Sorumlu davranışlarından dolayı tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi.