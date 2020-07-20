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Vezirköprü Belediyesine haciz şoku

Samsun Vezirköprü Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma da paralarını alamayan vatandaşlar tarafından icra işlemi başlattı.


Vezirköprü Bahçeler Mahallesi otogar bölgesinde Vezirköprü Belediyesi tarafından 2019 Nisan ayında 3,5 milyon liralık yapılan kamulaştırma çalışmaları sonrası belediyeden paralarını alamayan vatandaşlar belediyeye dava açmışlardı. Kamulaştırma sonucunda paralarını alamayan vatandaşlar 1,5 yıl önce mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda avukatları aracılığıyla Vezirköprü Belediyesinde icra takibi başlattı. Bu sabah Vezirköprü Belediyesine gelen icra memurları Belediye Başkanının makam odası ve bina içinde bazı malları tespit ederek paranın ödenmesi için 1 haftalık müddet verildiği öğrenildi.

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