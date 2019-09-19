Vezirköprü eğitimde sıçrama yaptı, 17. sıradan 5. sıraya yükseldi

Samsun'un Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, “Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında akademik başarıda 17. sıradan 5. sırada yerimizi aldık. Bu yıl ki hedefimiz ilk 4'tür” dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlköğretim Haftası yapılan törenle kutlandı. Fazıl Mustafa Paşa İlkokulunda yapılan programda renkli görüntüler yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra bir konuşma yapan Okul Müdürü Azim Arslan, tatilin ardından tekrar okula öğrencilere kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Arslan, “Bizlere emanet edilen çocukları yarının Türkiye'sini yönetecek insanlar olarak en iyi şekilde yetiştirme gayreti içindeyiz. İlköğretim davası insan olma millet olma davasını özümsemektir” diyerek ilköğretimin önemine dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısında artış olduğunu belirterek, ilçede örgün eğitim, yaygın eğitim ve özel eğitim olmak üzere okul öncesinde 1177, ilkokulda 5 bin 875,ortaokulda 6 bin 963, liselerde 5 bin 657, açık lisede 4 bin 998, açık ortaokulda 640 ve rehabilitasyon merkezlerinde de 940 öğrenci olduğunu söyledi. Demircan toplam öğrenci sayısının 26 bin 250, okul sayısı 146, derslik sayısının bin 47, öğretmen sayısının bin 600 olduğunu belirterek, 494 araçla 7 bin öğrencinin taşındığını ifade etti.

“17. sıradan 5. sırada yerimizi aldık”

Demircan, “Samsun'da geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında akademik başarıda 17. sıradan 5. sırada yerimizi aldık. Bu yıl ki hedefimiz ilk dörttür” diye konuştu. Üniversiteleri kazanma oranının da yükseldiğine dikkat çeken Demircan çocuklardan çok çalışmalarını isteyerek, “Siz varsanız biz varız. Siz varsanız okul var. Siz varsanız öğretmen var. Bizim için çok değerlisiniz” ifadelerini kullandı. Demircan, geçen yıl il, ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde edildiğini bu yıl daha büyük başarılara imza atılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

“Çok kitap okuyun”

İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz ise öğrencilere seslenerek başarının sırrının kitap okumak olduğuna dikkat çekti. Kurnaz, ilçenin büyük bir eğitim ordusuna sahip olduğunu, bu durumun işlerinin zor olduğunun bir ifadesi olduğunu belirterek, okulları sürekli ziyaret edeceklerini geçen yıl merkezden başlanan ziyaretlere bu yıl köylerden başlanacağını söyledi. Öğrencilere seslenen Kurnaz eğitimde temel başarının kitap olduğuna vurgu yaparak, ilçede çocuk kütüphanesinin de olduğunu kaydetti. Velilere ve özellikle annelere de tavsiyelerde bulunan Kaymakam Kurnaz, haftada 2 veya 3 gün kitap okumaya ayırmalarını, çocuklara model olmalarını istedi. Kurnaz, “Sözle yapılan nasihat kuru bir nasihattir. Siz çocuklara örnek olmalısınız. Kitap okuyan çocuk başarılı olur. Hayat kalitesi artar” şeklinde konuştu. Anne-babadan sonra çocukların model aldığı kişilerin öğretmenler olduğunu dile getiren Kurnaz, öğretmenlerden çocuklara sadece öğretme yerine eğitim de yapmalarını ve onları ahlaken eğitmelerini istedi.

Konuşmaların ardından İlköğretim Haftası ile ilgili şiirler okunarak öğrenciler tarafından haftanın anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Bayrak gösterisi ayakta alkışlanırken, halk oyunları gösterileri törene renk kattı. 2. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine “Hoş geldiniz” karşılaması ve çiçek sunmasının ardından protokol tarafından öğrencilere fidan dağıtıldı. Protokol tarafından temsili okul zilinin çalınmasıyla tören son buldu. Etkinlik sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Kutlamalara Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları, muhtarlar, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.