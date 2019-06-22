Vezirköprü kanser taramasında birinci oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesi, "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" projesinde tarama sayısında birinci oldu.

Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" projesi Vezirköprü ilçesinde başarılı bir şekilde yürütülüyor. Kasım 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan projenin bu yıl da ilkokullar arasında gerçekleştirildiği ve yarışmaya Samsun il genelinde 146 farklı okuldan toplam 704 öğrencinin katıldığı ve bu sayede yaklaşık 4 bin kişinin kanser taramasının yapıldığı belirtildi.

Proje kapsamında 4 yıldır dereceye giren Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü, bu yıl da 4 ayda 1283 kişinin taramasını yaparak il genelinde 1. sırada yer aldı.

Yaklaşık 100 bin nüfus ve 140 mahallesi mevcut olan Vezirköprü'de hizmeti vatandaşın ayağına götürmek isteyen İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli en uzak mahallelere dahi gitti ve halkın kanser taramasını yerinde yaptı. Bu sayede tarama sayısını artıran Vezirköprü yarışmada birinci olurken halka da en iyi şekilde hizmet sunmuş oldu.

Meme kanseri, bağırsak kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarının yapıldığı bu projede diğer ilçelere açık ara fark atan Vezirköprü ilçesi Samsun'da protokolün katıldığı törende çok sayıda ödül aldı.

Bu projeye büyük katkısı olan Vezirköprü Habibfakı, Susuz, Karkucak, Firdevs Yılmaz, Mehmetpaşa, Narlısaray ve Boruk İlkokulları idareci ve öğretmenleri ile müdürlükte bir araya gelen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hacer Özaydın, halkı/öğrencileri bilinçlendirmek ve yönlendirmek adına bu okulların emeğinin büyük olduğunu söyledi. Özaydın, sosyal sorumluluklarından dolayı okul müdürlerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.