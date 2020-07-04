Vezirköprü Taşhan otel ve restoran olarak hizmete açıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında yanan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Taşhan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanarak otel ve restoran olarak hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Taşhan Otel ve Restoran'ın açılışında yaptığı konuşmada, “Burası ecdadın bize bıraktığı önemli bir miras. Bugünkü konseptiyle Türkiye'de en iyi değerlendirilen hanlardan birisi oldu. Buraya gelen tüm insanlara, Vezirköprü'nün misafirperverliğini ve o asaletini yansıtacağız” dedi.

2014 yılında Vezirköprü Belediyesi'nce işletilirken elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonla tekrar ilçeye kazandırılan Taşhan, otel ve restoran olarak kullanıma açıldı. Taşhan'ın açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa Demir, “Üst katında 35 yatak kapasiteli butik otel konsepti ve alt katta ise küçük dükkanlar, abdesthane, çocuk oyun alanları ve restoran kısmı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan tarihi mekanın, ilçeye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Taşhan'ın yeni konseptiyle birlikte hizmet vermeye başladığını ifade eden Demir, “Bir yangın geçirdi ama ilginç bir şey var, biz yaraları sarmayı da iyi biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları artıya çevirmeyi çok iyi biliyoruz. Burası çok güzel bir şekilde restore edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladık ve hizmete açtık. Vezirköprü, Samsun merkeze en uzak ilçemiz. Coğrafya olarak da en geniş topraklara sahip ilçemiz. Yol ağı olarak 3 bin kilometreye yakın. Nüfusu göç veren bir ilçemiz. Vezirköprü'den bütün Türkiye'ye ve dünyaya yayılmış gençlerimiz, insanlarımız var. Ne yapıyorlar? Gittikleri yerlerde daha büyük başarılara imza atıyorlar. Sonra Vezirköprü'ye geri dönüyorlar” diye konuştu.

2003 yılındaki seçim kampanyalarında Vezirköprü'nün durumunu en iyi bilenlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Demir, “O günkü Vezirköprü, Türkiye'de en mağdur olan en çok problemleri olan ilçeydi neredeyse. O günden bugüne geldiğimizde işin başından beri süreci takip eden, hizmet noktasında gayret eden bir kardeşiniz olarak şu an da Vezirköprü istikbale en emin adımlarla ilerleyen ilçedir. Burası bu konsepti ile ecdadın bize bıraktığı önemli bir miras. Yangın da geçirdi. Burada nice programlar yaptık. Ama bugünkü konseptiyle sanıyorum, Türkiye'de en iyi değerlendirilen hanlardan birisi oldu. Buraya gelen tüm insanlara, Vezirköprü'nün misafirperverliğini, o asaletini yansıtacaksınız. Burası sıradan bir yer değil. Gelen her vatandaşımız gittiğinde burada konakladığı o temizliği, damak zevkini alacak. Vezirköprü'nin tarihi ve doğa güzelliklerini temaşa ederken, hatıralar oluştururken akşam geldiğinde güzel bir uyku ile sabah dinlenmiş vaziyette kahvaltısını nezih bir şekilde yapacak ve buradan öyle ayrılacak. Tarihi ve turistik seyahat edenleri burada konaklatacağız. Samsun' da ki birçok programımıza da burası ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu.

Açılışa Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Seyfi Küçükgöncü, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ltd.Şti. Genel Müdürü Fatih Karaçor ve vatandaşlar katıldı.

Genç Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen, 2007 yılında restore edilen, Vezirköprü Belediyesi'nce işletilirken 2014 yılında elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Taşhan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yeniden yapılan restorasyonun ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanarak otel ve restoren olarak hizmete açıldı.