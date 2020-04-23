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Vezirköprü'de 23 Nisan balkonlarda kutlandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir site sakinleri tarafından apartmanların balkonlarında kutlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir site sakinleri tarafından apartmanların balkonlarında kutlandı.


İlçede bazı site sakinleri telefonlarla iletişime geçerek bayram programı hazırladı. Apartmanların balkonları bayraklarla ve balonlarla süslendi. Site sakinleri sosyal mesafe kurallarına uyarak kutlama yaptı. Öğrenciler balkonlardan şiirler okudu, şarkılar söyledi. Bazı öğrenciler gitar ve piyano çalarak mini konserlerini gerçekleştirdi. Ses sistemi olan dairelerden milli marşlar çalındı ve İstiklal Marşı okundu.


Site sakinlerinden sağlıkçı Hatice Tarkan Doğanay, “Site sakinlerimizden Menevşe Yılmaz ve Ramazan Durmaz'la telefonda konuşarak 23 Nisan kutlamalarıyla ilgili böyle bir program hazırlamak istedik. Kovid-19 salgınına uygun, yasakları delmeden Çamlıbel, Gümüşkent ve Vadi Park Sitesi sakinlerini balkonlarına davet ettik. Hemen bir gecede imece usulüyle enstrüman çalacak, şiir okuyacak çocuklarımızı telefonlaşarak tespit ettik. Çocuklarımız salgının başından beri evlerindeler, bu balkon kutlamaları onlar için çok iyi oldu. Hepimiz için çok iyi oldu. 30'a yakın çocuğumuz şiir okudu, enstrüman çaldı ve şarkı söyledi" dedi.

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