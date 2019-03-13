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Vezirköprü'de 98. yıl heyecanı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Mehmet Akif Esoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Mehmet Akif Esoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 98.yıl dönümünde Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin düzenlediği programda Kurtuluş Savaşı'nda verilen büyük mücadele ile birlikte, İstiklal Marşı'nın milli birlik vurgusuna değinildi.


Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgesel izlendi. Ömer Şamil İlhan tarafından Ye's adlı şiir okundu ve öğrencilerimiz tarafından çeşitli gösterilerin sunumuyla İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Programdan sonra etkinlikler kapsamında Vezirköprü Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri velileri ile birlikte geri dönüşüm materyallerini kullanarak yaptıkları 'Şanlı Bayrağım' aldı sergi düzenlendi. Bir hafta süren çalışma sonucunda ortaya çıkan Türk bayrakları sergiye çıkarıldı.


Belediye Kültür Merkezinde yapılan programa İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Garnizon Komutanı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan daire amir ve müdürleri, okul müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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