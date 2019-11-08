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Vezirköprü'de eğitime VEKAD dopingi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl yapılan başta 100.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl yapılan başta 100. yıl Vezirsuyu Çocuk Şenliği olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı birçok projede yer alarak öğrencilere ve gençlere faydalı olmak adına faaliyetler yapan Vezirköprü Eğitimde Kaliteyi Artırma Derneği (VEKAD), bu yıl da eğitime ve okullara desteğe devam ediyor.


Bu bağlamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Köy Okulları Değişim Projesi (KODEP) kapsamında ilçede bulunan 47 birleştirilmiş sınıflı okula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının belirlediği kriterler çerçevesinde 14 parçadan oluşan iş sağlığı ve güvenlik uyarı levha seti ve 10 parçadan oluşan temizlik seti hazırlandı.


Tüm okulları temsilen, Örencik İlkokulu ve İnkaya İlkokuluna hazırlanan setlerin teslimine, İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan katılarak öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü proje kapsamında eğitim adına yapılan çalışmalar neticesinde ilçede eğitimin daha iyi yerlere geleceğini belirtti.


Öğretmenler ve veliler VEKAD'a, Köy Okulları Değişim Projesi ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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