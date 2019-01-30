Vezirköprü'de festival için erken mesai

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye tarafından organize edilen "Geleneksel Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali ve Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri"nin bu yıl 15'incisi yapılacak.

Festivalin, Vezirköprü Belediye Başkanlığı makamında yapılan basın açıklaması ile 13 Ağustos 2019 tarihinde başlayacağı açıklandı. Festivalin Kurban Bayramı tatilinde yapılmasının planlandığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Bu sene esnaflarımızın ve vatandaşların talebi üzerine festival süresini 7 güne çıkardık. Geçen yıl ve öncesinde festivali 3 gün yapılıyordu. Kunduz Ormanları'ndaki festival alanında yine yağlı pehlivan güreşlerimiz olacak. Bunun yanı sıra yine hem festival alanında hem de ilçe merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Güreşler için gerekli izinlerin alındığı, çalışmaların başladığı, festival programında yer alacak etkinliklerin detaylı olarak planlanması için tertip komitesi oluşturulacağı belirtildi.

Kadınlara ve çocuklara özel tribün

2019 Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, "Her geçen yıl Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne olan ilgi daha da büyüyor. Bu yıl yine Kırkpınar'da güreşen başpehlivanlarımızı davet edeceğiz. Ayrıca kadın ve çocuklarımızın festival alanında rahat etmesi için tribünün bir tanesini onlar için tahsis edeceğiz" diye konuştu.

Daha önceki yıllarda 4 yıl güreş ağalığı yapan iş adamı Bilal Acar, yağlı pehlivan güreşleri için uzun yıllar katkı sağlamaya çalıştığını ve bu konuda büyük mesafe alındığını vurguladı.

Güreş organizatörü pehlivan Bayram Doğan ise Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Kırkpınar'da başpehlivan olmuş birçok ünlü pehlivanı getireceklerini belirterek, bu yıl festivale ve güreşlere rekor katılım olacağını iddia etti.