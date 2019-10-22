Vezirköprü'de icraatlar anlatıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye ve parti teşkilatı ilçedeki 6 aylık icraatı anlatmak için bir toplantı tertip etti.

Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında belediyeyi ziyaret eden muhtarlar daha sonra Belediye Sosyal Tesislerinde yemeğe katıldı. Yemek sonrası Belediye Kültür Merkezinde basının ve muhtarların katıldığı toplantıda 6 aylık icraatlar anlatıldı. 31 Mart yerel seçimlerden günümüze kadar geçen sürede ilçede yapılan çalışmalar video sunumu ile Başkan Sadık Edis tarafından anlatıldı. Belediyenin bütçesi hakkında bilgi verilerek 2019 yılında 61 milyon 725 bin olan bütçenin hizmet çeşitliği nedeni ve belediyeye bağlı hizmet alanlarının artması nedeni ile 2020 yılında bütçenin 83 milyon 212 bin liraya çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca şehir içi parke yapımı, bordür çalışmaları, mahallelerdeki parke çalışmaları, beton yol çalışmaları, asfalt yol çalışmaları, küçük sanayi ve arasta çalışmaları, sosyal tesisler, yol çalışmaları, sosyal kültürel etkinlikler, gerçekleşen ve gerçekleştirilecek olan projeler tek tek anlatıldı. Kenevir üretimi ile ilgili de bilgi verildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, birçok hizmeti beraber gerçekleştirdikleri muhtarların gününü kutlayarak beraber daha güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köse ve il, ilçe koordinatörlerini de katıldığı icraatları tanıtma toplantısında muhtarların soruları cevaplanarak karşılıklı istişarede bulunuldu. Muhtarlar sorunlarını dile getirdiler. Toplantıya AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri de katıldı.