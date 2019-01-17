Vezirköprü'de İş Yeri Temsilciliği Eğitim Programı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Eğitim-Bir-Sen tarafından İş Yeri Temsilciliği Eğitim Programı düzenlendi.

Yemekten sonra eğitim öncesi bir konuşma yapan Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi Hasan Dursun, Vezirköprü'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Göreve geldikleri günden itibaren kolları sıvadıklarını belirten Dursun, "Vezirköprü ilçemizde sendikamızın 671 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerimizin yüzde 80'inin katılımıyla kısa bir zaman önce seçimimizi gerçekleştirdik. Burada kaybettik veya kazandık olarak değerlendirmiyoruz. Sendikamızın, eğitim camiamızın, Vezirköprümüzün kazandığını düşünüyoruz" dedi. Dursun, seçimden sonra tüm okulları kısa sürede ziyaret ederek üyelerinin sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Eğitim Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, seçimlerin şölen havasında geçtiğini belirterek, "5 aylık süre içerisinde yaklaşık 450 bin üyesi bulunan sendikamızın 222 bin üyesinin katılımıyla önce okul temsilcilerimiz sonrasında da ilçe temsilcilikleri, delege seçimleri ve şube yönetiminin seçimlerini gerçekleştirdik. Bu seçim sonrasında ülke genelinde 935 ilçe temsilciliğimizin 450 tanesinde yeni yönetimler seçildi. 135 tane şubemizin 32 tanesinde yeni yönetimler seçildi. Bu kadar üyesi ve şubesiyle ülkemizin güçlü eğitim sendikalarından olan Eğitim-Bir-Sen, genel başkanımızın da ifadesi ile şölen havasında seçimlerini tamamlamıştır" diye konuştu.

Okul temsilcilerine İş Yeri Temsilcisi Eğitim Programı sunuldu. Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu salonunda düzenlenen yemeğe Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Dursun ve yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim-Bir-Sen okul temsilcileri katıldı.