Vezirköprü'de Mehmet Akif Ersoy anıldı

yıl dönümünde Vezirköprü Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Samsun Vezirköprü Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Karagöz, “Asım'ın neslinin bu topraklarda kıyamete kadar var olacağını İstiklal Marşı'yla tüm dünyaya ilan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. İstiklal Marşımızın bu topraklarda sonsuza kadar söylenebilmesi için, ülkücü Türk gençliği olarak; son nefer, son nefes, son damla kana kadar mücadele edeceğimize başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızın aziz ruhları huzurunda söz veriyoruz. Allah, Türk'ü korusun ve yüceltsin” dedi.